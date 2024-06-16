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Alman polisi bir kişiyi silahla vurdu

Alman polisi bir kişiyi silahla vurdu
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Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak maç öncesi çıkan olaylarda, bir kişinin polis kurşunuyla yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında ilk belirlemelere göre bir taraftarın kazma ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin ateşli silah kullanması sonucu yaralanan taraftarın tedavi altına alındığı belirtildi.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Yerel basında yer alan haberlerde de Polonya ile Hollanda arasında bugün oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, polisin olayları bastırmak için önce biber gazı kullandığı, ardından havaya ateş açtığı kaydedildi.

Daha sonra kendisine yönelik tehdit algılayan polisin, bir kişiyi silahla yaraladığı ve yaralının tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA

Etiketler ALMANYA hamburg polis
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