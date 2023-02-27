AK Parti'den seçim tarihi ve EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret ettiği seçim tarihinin ertelenmesinin gündemde olmadığını belirtirken, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için de tarih verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada; "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT." dedi.

Elitaş açıklamasının devamında EYT konusu ile ilgili olarak, "Elitaş: Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Meclis'te mesai başlıyor

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak. Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.

Daha sonra Genel Kurulda Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının görüşülmesi bekleniyor. Komisyonda, depremin bütün yönlerinin ele alınarak araştırılması planlanıyor.

Öte yandan TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu görüşmek üzere 2 Mart Perşembe günü toplanacak.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantılarının da Meclisin çalışmalarına başlamasına bağlı olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

EYT yasasında depremzede düzenlemesi geliyor

AK Parti iktidarı tarafından 20 yıldır görmezden gelinen ancak seçim öncesi müjdesi verilip aylarca Meclis'e getirilmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi, asrın felaketi nedeniyle bir kez daha gecikmişti.

TBMM Genel Kurulu, yarın ( 28 Şubat Salı ) EYT ve deprem gündemiyle toplanacak.

Genel kurulda yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak. Genel Kurul'un bir diğer gündem maddesinin ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları için düzenleme

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin (EYT) teklifin 28 Şubat günü Meclis'in açılmasıyla görüşülüp kısa sürede yasalaşması beklenirken EYT'liyken merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi yerle bir eden depremlerde hayatını kaybeden yurttaşların ailelerinin bu haktan yararlanabileceği iddia edildi.

HaberGlobal’de yer alan bilgiye göre, EYT'yi beklerken depremde hayatını kaybedenler için de harekete geçildi.

AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek.

EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.

Deprem sebebiyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gelecek hafta toplanacak. 28 Şubat Salı günü mesaiye başlayacak olan TBMM’nin ilk gündemi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme olacak.

Meclis gündeminde EYT’nin yanı sıra bazı alacakların yapılandırılması kanun teklifi bulunuyor.

TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara vermişti.

EYT düzenlemesinden ilk etapta 2.2 milyon kişi yararlanacak. Kulislere göre, deprem nedeniyle yasalaşma süreci uzadığı için ilk maaşın alınması mayıs-haziranı bulacak.