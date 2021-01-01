AK Parti'den Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından, bir gazetenin, '2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı' olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi. Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesi, 2020'de yaşanan felaketler listesine Ayasofya Camii'nin açılışını da ekledi. 2021'nin ilk gününde "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetiyle çıkan Sözcü Gazetesi, "Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle acılarla dolu unutulmaz bir yıl geçirdi... Yasaklar, ekonomik sıkıntılar, depremler 82 milyonu bunalttı. 2020'den geriye, hatırlamak istemediğimiz bu olaylar kaldı" ifadelerini kullandı. Müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın bu listede yer alması dikkat çekti.

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