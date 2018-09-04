AK Parti'den sürpriz ittifak açıklaması: ''MHP ile...''

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yerel seçimleriyle ilgili "MHP ile ittifak yapabiliriz" dedi.

Özhaseki'nin bu açıklaması Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Çünkü 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hem AK Parti hem de MHP cephesi yerel sçeimlerde bir ittifak olmayacağını defalarca açıklamıştı.

İşte Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

(Yerel seçimde MHP ile ittifak yapılacak mı?) Cumhur ittifakı diyerek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye zor bir dönemden geçerken biz MHP ile ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sevdi. Şimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Nasıl anlaşılacağı o kadar zor ki. Bunun hem bizim hem de MHP'nin kendi içinde tartışması gereken bir konu. Biz sanki hiç ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen dönemde sayın Cumhurbaşkanımız da görüşünü söyler.

"DEVLET BEY'İN KAYGISI HAKLI"

Devlet Bey'in kaygısı haklı. Ben PKK'nın İstanbul'da bir ilçeyi gelip yönetmesini istemiyorum. HDP ile ittifak denildiğinde ülkenin 80 milyonun gözünde PKK ile ittifak anlamına geldiğini biliyor.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı vermiş, "Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir.Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur" demişti.