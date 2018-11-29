AK Partili aday adayı, AK Parti'yi rüşvetle suçladı

Beykoz Belediye Başkanlığı için aday adayı olan AKP'li İsmail Gürkan, propaganda afişinde dikkat çeken bir seçim vaadinde bulundu.

Astırdığı afişle herkesin evini artık rüşvet vermeden yapacağı vaadinde bulunan AK Partili aday adayı İsmail Gürkan’ın hazırlattığı bu afiş sosyal medyada da gündem oldu.

BEYKOZ'U 3 DÖNEMDİR AK PARTİ YÖNETİYOR

Beykoz Belediyesi'ni 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinin hepsinde AK Partii kazanırken, Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de iki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Çelikbilek, 2014 yerel seçimlerinde %45'e yakın oy almıştı.