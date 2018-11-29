Benzin ve motorinin ardından LPG'ye de indirim geldi
Benzin ve motorinin ardından LPG'ye de indirim geldi
İstanbul'da hareketli dakikalar ! Yol çöktü
İstanbul'da hareketli dakikalar ! Yol çöktü
Evinin önüne park edenlere ceza mı kesilecek ?
Evinin önüne park edenlere ceza mı kesilecek ?
Dolar tepetaklak ! Kan kaybetmeye devam ediyor
Dolar tepetaklak ! Kan kaybetmeye devam ediyor
Sıkı giyinin ! Hava durumu için uyarı üstüne uyarı
Sıkı giyinin ! Hava durumu için uyarı üstüne uyarı
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Meteoroloji uyarmıştı ! Kar yağışı yurda giriş yaptı
Meteoroloji uyarmıştı ! Kar yağışı yurda giriş yaptı
Edirne'yi sel vurdu: Okullar 1 gün tatil edildi
Edirne'yi sel vurdu: Okullar 1 gün tatil edildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 29 Kasım 2018 10:41

AK Partili aday adayı, AK Parti'yi rüşvetle suçladı

Yerel seçimler yaklaşırken, İstanbul Beykoz'da belediye başkanlığı için aday adayı olan AK Partili ismin hazırlattığı bu seçim afişi olay oldu.

AK Partili aday adayı, AK Parti'yi rüşvetle suçladı
A+ A-

Beykoz Belediye Başkanlığı için aday adayı olan AKP'li İsmail Gürkan, propaganda afişinde dikkat çeken bir seçim vaadinde bulundu.

Astırdığı afişle herkesin evini artık rüşvet vermeden yapacağı vaadinde bulunan AK Partili aday adayı İsmail Gürkan’ın hazırlattığı bu afiş sosyal medyada da gündem oldu.

BEYKOZ'U 3 DÖNEMDİR AK PARTİ YÖNETİYOR

Beykoz Belediyesi'ni 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinin hepsinde AK Partii kazanırken, Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de iki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Çelikbilek, 2014 yerel seçimlerinde %45'e yakın oy almıştı.

beykoz , ak parti , rüşvet , ismail gürkan , afiş , yerel seçim afişi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM