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AK Partili başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

AK Partili başkan kalp krizinden hayatını kaybetti
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AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde kısa süre önce fıtık ameliyatı geçirip evde tedavisine devam edilen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, dün saat 17.00 sıralarında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan evli, 1 çocuk babası Uysal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın ani ölümü yakınları, sevenleri ve partilileri yasa boğdu.

Hüseyin Murat Uysal için bugün öğlende Zağnos Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, Mustafa Canbey, İsmail Ok, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir ve Belgin Uygur, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, çevre ilçelerin belediye başkanları, AK Parti Balıkesir il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda partili ve Uysal'ın yakınları katıldı. Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı namazının ardından Uysal'ın cenazesi Başçeşme Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hüseyin Murat Uysal için resmi X hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız çok büyük. Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağ olsun" dedi. 

DHA

Etiketler ak parti balıkesir hüseyin murat uysal
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