AK Partili başkanın kaldırttığı Atatürk anıtı geri geldi

Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerini yüzde 38 oyla MHP'li Alim Işık kazandı. Işık'ın ilk icraatı ise, AKP'li başkan döneminde belediye binası önünden kaldırılan “Atatürk'ün Mektubu Anıtı”nı yeniden yerine koymak oldu.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Ağustos 1920 tarihinde Kütahya'ya özel olarak yazdığı “Mustafa Kemal Paşa'dan Kütahya Halkına Takdirname”nin yer aldığı anıt, yıllardır Zafer Meydanı'ndaki Kütahya Belediye binası önünde duruyordu. 2014 yılında belediye binası depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Kütahya eski Belediye Başkanı AKP'li Mustafa İça tarafından meydan yenileme çalışması başlatıldı. Anıt da kaldırıldı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Anıtın, Kütahya Lisesi bahçesine konulacağı söylendi. Ancak daha sonra belediyeye ait bir depoya kaldırıldı. Kütahyalılar bu duruma büyük tepki gösterdi. Anıtın yeniden belediye binası önüne yerleştirilmesi istendi. 31 Mart sonrası göreve başlayan yeni başkan Alim Işık, vatandaşın sesine kulak verdi. Işık, “Atatürk'ün Mektubu Anıtı”nı belediye hizmet binası önüne koydurma kararı aldı. Anıtın, bir hafta içinde eski yerini alması bekleniyor. Başkan Alim Işık'ın mazbatasını aldıktan sonra ilk icraatı belediyenin yeni hizmet binasının girişine Atatürk posteri ve Türk Bayrakları astırmak oldu.

İŞTE ANITTA YER ALAN O MEKTUP

“Mustafa Kemal Paşa'dan Kütahya Halkına Takdirname…



Büyük Millet Meclisinin selam ve saygılarını muhterem halkımıza hamiyetkar memurlarına tebliğ etmek üzere Kütahya'yı ziyaret eden heyetimizin gördüğü övünülecek güven verici büyük tezahüratlarından dolayı sevindirdi. Vatanperver Kütahya ahalisinin maddi ve manevi gayretleri ile hisli zamanda hazırlanan teçhizatla donatılan askerlerimizin dini milli vatan; mücadelede başarımızı temin edeceklerinden eminiz. Zatıaliniz Müdafaa-ı Hukuk Heyeti ve Kütahya halkının övünç vesilesi himmetlerinden dolayı hissettiğimiz şükranı Büyük Millet Meclisi adına beyanına arz ı veda eder bu duygularımızın aynen büyün ahaliye tebliğ buyurulmasını rica ederim.

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Atatürk”



