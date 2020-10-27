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  4. 27 Ekim 2020 13:55

AK Partili Belediye Başkanı ''laiklik'' için boykot çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısının ardından Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Çöl boykot edilecek ürünler listesi paylaştı. Çöl'ün paylaştığı listede "laiklik" de yer aldı.

AK Partili Belediye Başkanı ''laiklik'' için boykot çağrısı yaptı
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AK Partili Belediye Başkanı Çöl, Erdoğan'ın boykot çağrısına destek vererek, Fransız malları olduğunu iddia ettiği bir boykot listesi paylaştı. Çöl'ün paylaştığı listenin başında ise 'laiklik' yer aldı.

Çöl paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız Fransız malları ile ilgili boykot çağrısı yaptı. Bize de uygulamak düşer. Listede eksik marka varsa aklınıza gelen, lütfen yoruma ekleyin" dedi. Listede "laiklik" olması nedeniyle gelen tepkilere ise "Aramızda ne kadar Fransız varmış böyle... Bir 'boykot' dedik, hemen saldırmışlar" yanıtını verdi.

Çöl'ün paylaştığı görsel şöyle:

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