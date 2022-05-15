  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili belediye borcunu ödemeyince halk ekmek satışı durdu

AK Partili belediye borcunu ödemeyince halk ekmek satışı durdu

AK Partili belediye borcunu ödemeyince halk ekmek satışı durdu

AK Partili Ağrı Belediyesi'nin halk ekmek üreten firmaya 6 aydır borcunu ödememesi nedeniyle satışlar durdu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ''İBB bizi örnek alsın. Ekmeği 1.4 TL’ye satacağız'' demişti.

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Türkiye’nin en ucuz ekmeğini satıyoruz” diyerek İBB'den kendilerini örnek almasını istemişti. AK Partili Ağrı Belediyesi bayramdan sonra halk ekmek büfelerindeki satışları durdurdu.

Ağrı’da 10 gündür hiçbir halk ekmek büfesinde ekmek satılmazken, belediye tarafından duruma dair hiçbir açıklama da gelmedi.

“İŞİ BELEDİYECİLİK DEĞİL ŞOV YAPMAK”
CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, şunları kaydetti:
“AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’nın sorunları yerine hemen her gün sosyal medya üzerinden bir trol gibi genel siyasete dahil oluyor ve herkese saldırıyor. Ağrı adına hiçbir hizmeti olmayan bu şahsın tek işi sosyal medyada şov yapmak.

Sözde Türkiye’nin en ucuz ekmeğinin satıldığı Ağrı’da 10 gündür halk ekmek fırını çalışmıyor ve büfelerde ekmek satışı yapılmıyor. AK Parti hükümeti Türkiye’yi yönetemediği gibi, AK Parti’li başkanda Ağrı’yı artık yönetemez durumda”

Etiketler savcı sayan ağrı halk ekmek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mars'ta çekilen fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı! ''Kapı'' görüntüsü gerçek mi?
Erdoğan'ın NATO çıkışı sonrası İsveç'ten PKK açıklaması
Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu
Mika Raun tanınmaz halde! Yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
Akşamcılara, tiryakilere kötü haber! Sigara ve içkiye rekor zam geliyor
AK Partili Cahit Özkan'ın BAE çıkışı partiyi karıştırdı! İstifası istendi iddiası
İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus
Boşanıp yeniden barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan sürpriz karar
Ahmet Türk'ten ''Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi?'' sorusuna yanıt
Anketlerde dibi gören AK Parti'den çok konuşulacak oy oranı açıklaması