AK Partili belediye borcunu ödemeyince halk ekmek satışı durdu

AK Partili Ağrı Belediyesi'nin halk ekmek üreten firmaya 6 aydır borcunu ödememesi nedeniyle satışlar durdu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ''İBB bizi örnek alsın. Ekmeği 1.4 TL’ye satacağız'' demişti.

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Türkiye’nin en ucuz ekmeğini satıyoruz” diyerek İBB'den kendilerini örnek almasını istemişti. AK Partili Ağrı Belediyesi bayramdan sonra halk ekmek büfelerindeki satışları durdurdu.

Ağrı’da 10 gündür hiçbir halk ekmek büfesinde ekmek satılmazken, belediye tarafından duruma dair hiçbir açıklama da gelmedi.

“İŞİ BELEDİYECİLİK DEĞİL ŞOV YAPMAK”

CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, şunları kaydetti:

“AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’nın sorunları yerine hemen her gün sosyal medya üzerinden bir trol gibi genel siyasete dahil oluyor ve herkese saldırıyor. Ağrı adına hiçbir hizmeti olmayan bu şahsın tek işi sosyal medyada şov yapmak.

Sözde Türkiye’nin en ucuz ekmeğinin satıldığı Ağrı’da 10 gündür halk ekmek fırını çalışmıyor ve büfelerde ekmek satışı yapılmıyor. AK Parti hükümeti Türkiye’yi yönetemediği gibi, AK Parti’li başkanda Ağrı’yı artık yönetemez durumda”