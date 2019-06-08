AK Partili belediyelerde kiralık araç fiyaskosu !

İstanbul’un AK Partili 18 ilçe belediyesinde kişilere tahsis edilerek kullanılan bin 367 adet kiralık binek aracı olduğu ortaya çıktı. 18 ilçedeki toplam yönetici sayısı sadece 502. En çok kiralık araç 149 ile Başakşehir’de bulunuyor. Arkasından 145 kiralık araç ile Ümraniye, 122 ile Sancaktepe geliyor. İyi Partili İBB Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı İBB’de olduğu gibi AK Parti’li ilçe belediyelerinde de ihtiyaç duyulan binek aracının kat be kat üstünde araç kiralandığına dikkat çekerek bunun toplam yıllık maliyetinin en az 100 milyon lira olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz nisan ayında görüşülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının 2018 yılına ait faaliyet raporları, 25 yıldır AK Parti tarafından yönetilen kurumdaki makam aracı israfını da ortaya çıkarmıştı. Faaliyet raporlarına göre İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 binek aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık binek aracı, 124 yöneticinin bulunduğu İSKİ'de 405 binek aracı ve 469 doblo olmak üzere toplam 874 adet kişilere tahsisli araç bulunduğu belirlenmişti. İyi Partili İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, AK Parti'li ilçe belediyelerinin 2018 ve 2017 yılı faaliyet raporlarını mercek altına alarak israfın ilçelerde de devam ettiğini çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Faaliyet raporlarında kiralık binek aracı sayılarına yer veren 18 AK Parti'li belediyeyi inceleyen Dr. Sarı, bu ilçelerin tamamında başkan yardımcıları ve müdürlerden oluşan yönetim kadrosu toplam 502 kişiden oluşurken binek araç sayısının 1367 olduğunu kaydetti. Sarı,İBB'de olduğu gibi ilçe belediyelerinde de müdür makamının üçte birinin büroda işlerini icra ettiğini, makam aracı ve makam şoförüne ihtiyacı bulunmadığını dolayısıyla operasyonel olarak bu sayıda araca ihtiyaç bulunmadığını vurguladı.

YILLIK MALİYETİ 100 MİLYON TL

AK Partili ilçe belediyelerinde kiralık binek araç maliyetinin yıllık en az 100 milyon lira olduğuna vurgu yapan Sarı, şöyle devam etti:

“Kiralık araç israfı, Türkiye çapında belediyeler ve diğer kamu kurumları çerçevesinde incelendiğinde ülkedeki israfın boyutlarının korkunç rakamlara ulaştığı görülecektir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk icraatlarından biri EGO'daki 79 kiralık aracın sayısını 49'a indirerek gereksiz kiralık araçları iade etmek olmuştu. Avrupa'nın en büyük metropolleri Paris, Londra, Berlin ve Münih gibi belediyelerin hiçbirinde müdür makamına araç tahsis edilmez. Her müdür toplu taşım araçları ile veya bisikletleri ile belediyeye ulaşımını gerçekleştirir. Fransa'da toplam kamu araç filosu 65 bin, İtalya'da 29 bin, Türkiye'de 115 bin. Bu tabloyu görünce insan ister istemez gelişmekte olan bir ülkedeki bu savurganlığa ve israfa isyan ediyor. Halkın oyları ile bu makamlara atanan kişilerin, halkın vergilerini bu şekilde çarçur etmeye hakkı yoktur.”

YÜZDE 50 TASARRUF MÜMKÜN

Dr. Sarı bu israfın önüne geçmek için şu önerilerde bulundu:

“Tüm kiralık araçlara ‘Resmi hizmete mahsustur' yazılmalı. Tüm kiralık araçlara taşıt tanıma sistemi monte edilerek araçların yakıt tüketimleri izlenmeli. Başkan yardımcısı hariç büroda iş gören hiçbir yöneticiye araç tahsis edilmemeli. Hiçbir araç hafta sonu kamu görevlisinde bulunmamalı. Tahsis edilen araçları, kendi özel işlerinde kullanan memur ve işçiler yargılanacağını bilmelidirler. Bu araçlar kime tahsis edilmişse ‘araç sorumluluk sözleşmesi' imzalamalı. Operasyon müdürleri oluşturulacak asgari miktardaki havuz araçlardan yararlanmalıdır. Bu önerilerim kamudaki çalışma yıllarımdan edindiğim izlenimlerim sonucudur. Bu sayede kesinlikle yüzde 50 tasarruf edileceğini düşünüyorum.”