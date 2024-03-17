AK Partili belediyenin milyonlarca TL ödediği gazete ve tv kanalları belli oldu

Yeniden Refah Partisi Eyyübiye ilçe Belediye Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin A Haber'den Milliyet'e, NTV'den Beyaz TV'ye, Haber Global'den Hürriyet'e çok sayıda yayın organına 30 Milyon liralık reklam harcaması olduğunu gösteren belgeler paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı 31 Mart yerel seçimlerine yakın bir süre kala Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin reklamlar için harcanan faturalarını paylaştı.

Paylaşılan belgelerde NTV, A Haber, Haber Global, TV Net, Beyaz TV, Hürriyet, Milliyet gibi ulusal basın yayın organlarına ödemeler yapıldığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde partisinin düzenlediği Şanlıurfa mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nı karşılamak için de belediye giderlerinde 1milyon 520 bin 775 TL 'karşılama' masrafı olarak harcama yapıldığı görüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Beyaz TV'ye 420 bin TL ödeme yaptığını gösteren bir fatura da paylaşıldı. Hazırlanan belgede ödemenin iş kalemine 'belediyenin çalışmalarını ve şehrin tanıtımını ulusal bazda kamuoyuna duyurusu amacıyla ulusal televizyon kanalı yayın bedeli' gösterildiği görülüyor.

Hazırlanan belgelerde NTV ulusal yayın kuruluşuna da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının duyurusu amacıyla ulusal televizyon kanalı haber yayın bedeli olarak 80 bin TL ödeme yapıldığını gösteren bir açıklama da yer alıyor.

Belgelerden bir diğerinde ise Haber Global kanalına 'şehrin ve belediyenin tanıtımı amacıyla' 490 bin TL harcama yapıldığı açıklaması yer alıyor.

Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı'nın paylaştığı belgelerden görüldüğü üzere Milliyet Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi'ne de kalem başı 200 bin TL'den toplamda 400 bin TL harcama yapıldığı anlaşılıyor.