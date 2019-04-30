AK Partili Çelik: ''YSK'yı tehdit etmeye kalkıyor''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu YSK’ya talimat vermeye kalkıyor, YSK’yı tehdit etmeye kalkıyor" dedi. Çelik, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili de, "Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken, basın toplantısı düzenledi.

İşte Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları:

"Ramazan'dan sonra milletvekillerimizle bir araya geleceğiz. Hükümetimizin önünde kesintisisz bir icraat dönemi var. Son derece kıymetli bir 4.5 yıl bu. Türkiye’nin hedeflerinin ulaşması bakımından hiçbir saniyesinin heba edilmemesi gereken bir süreç.

"Emeği ve alın terinin kutsal olduğu bir gelenekten geliyoruz, işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz. Pazar günü Ramazan ayına kavuşuyoruz. Barış ve esenlik ayıdır.

VENEZUELA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

"Venezuela’da bir darbe girişim başladı ve olaylar sürüyor. Guaido askeri birliklere sokağa çıkın çağrısı yaptı. Gördüğümüz kadarıyla anayasanın etrafında kenetlenmiş duruyor silahlı kuvvetler.

"Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez. Biz bu darbe girişiminin sivil kanadını oluşturan Guaido’nun mesajlarını inceliyoruz Demokrasiden bahsediyor ama askerlerle poz veriyor.

"Uluslararası ortakları kimdir diye düşünürken ABD Başkan Yardımcısı’ndan bir tweet geliyor 'Yanındayız' diye. Hemen ardından Boltan’dan 'Maduro yönetimine son vermezseniz daha çok acı çekeceksiniz' diye bir mesaj yayımlanıyor.

"Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet darbe girişimidir. Darbenin arkasındakiler ülkelerin onurunu çalarlar. Bir takım kuklalar vasıtasıyla o ülkeyi karıştırırlar. Biz seçilmiş idarecilerden yanayız ve darbelere karşıyız. Venezuela halkının ve seçilmiş iradenin yanındayız.

ABD'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLER KARARI

"Bugün son derece vahim gördüğümüz bir açıklama Beyaz Saray’dan yapıldı. Bütün islam dünyasında yapılanması bulunana Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan edeceği açıkladı. Eğer demokratik unsurları yasaklıyorsanız terör unsurlarının ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz. Müslüman Kardeşler gibi şiddetten uzak bir yapının terör örgütü ilan edilmesi DEAŞ’ın propagandasına verilen en büyük destektir. Müslüman kardeşler gibi bir ana akım grubuyla DEAŞ’ı yan yana getirmek olmaz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

"Hakim ve savcıların onuruyla oynayan bir kişinin, herhangi bir şekilde yasama sisteminin, meşru siyaset alanının içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz. Siz kararları eleştirebilirsiniz ama siz hakim ve savcılara 'köleler' diye hitap ederseniz aynı şekilde ifadeye siz maruz kalırsınız. Bu son derece yanlış bir tutumdur. CHP’nin ülkeyi nereye götürmek istediği buradan açık bir şekilde görülüyor. Hukuk demokratik sistemdeki bütün işleyişin ana sistemidir. CHP, YSK’ya talimat vermeye kalkıyor, YSK’yı tehdit etmeye kalkıyor.

"Türkiye’de yargı yasama yürütmenin onurunu zedeleyecek her cümleyi kınıyoruz. Hakim ve savcılara köleler diye ifade etmesini Kılıdçaroğlu’nun içinde hukuk olmayan bir zihniyetinin göstermekten başka bir şey açıklayamaz.

"Memlekette her şey olağan bir şekilde yürüyor. Türkiye’nin demokrasi kapasitesi yüksektir. Her şey hukukun uygun gördüğü şekilde ilerliyor. TBMM gündemine hakimdir. Belediyeler çalışmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri gerilimi artırıyor.

AP SEÇİMLERİ

"23-26 Mayıs tarihlerinde AP seçimleri olacak. AP son zamanlarda aşırı sağcıların yeri haline geldi. Erdoğan düşmanlığı sezonunu açmışlar gibi görünüyor. Bu kafadaki birisi Webber Türkiye’nin AB adaylığına karşı olduğunu söylüyor. Tabi bu kafa faşişt ve ırkçı bir kafa. Türkiye’nin mücadelesi zaten bu kafalarladır. Rusya’dır Çin gibi bir dış unsurun AB’yi tehdit ettiğini düşünüyordu. Fakat Avrupa’yı asıl tehdit Webber gibilerin düşüncesidir.

"Türkiye güçlü bir Avrupa ülkesidir. Avrupa’nın her yerinde faşişt partilerin 2. ve 3. parti haline gelmesi bizim için büyük bir kaygıdır. Güçlü bir Avrupa devleti olarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz.