  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili Çelik'ten Harvard Üniversitesi'ne sert tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır

AK Partili Çelik'ten Harvard Üniversitesi'ne sert tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır

AK Partili Çelik'ten Harvard Üniversitesi'ne sert tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır
Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce, küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir'' açıklamasını yaptı.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce, küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir. Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi, anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini köleleştirme çabasından başka bir şey değildir. Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

Etiketler ak parti Ömer Çelik üniversite siyonist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı artıyor Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Sokak ortasında kadına tekme tokat dayak! ''Vur hak etti'' diye destek verdiler Saat 00.30'da İstanbul... Akın akın gidiyorlar! Saat 00.30'da İstanbul... Akın akın gidiyorlar! Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı Elon Musk'tan sürpriz hamle! X satıldı Sıfır araçlara TTB zorunluluğu rafa kaldırıldı Sıfır araçlara TTB zorunluluğu rafa kaldırıldı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak ve fırtına geliyor! Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den bir günde rekor ihracat Türkiye'den bir günde rekor ihracat Trump, Grönland'ı neden istediğini açıkladı Trump, Grönland'ı neden istediğini açıkladı Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son! Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son!
İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere böyle yansıdı: İşte partilerin son oy oranları Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu Beren Saat günler sonra suskunluğunu bozdu Bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma araçları ücretsiz oldu Bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma araçları ücretsiz oldu Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Metrobüs istasyonunda şoke eden kavga: Yürüyen merdivende saldıran kadın aşağı düştü Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı