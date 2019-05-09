AK Partili isim ''Her şey çok güzel olacak'' diyenleri vandal ilan etti

Nevşehir Belediye Başkanı’ndan İmamoğlu’na destek veren sanatçılara ambargo Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, YSK’nin İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından “Herşey çok güzel olacak” mesajı paylaşarak seçilen başkan Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçılara ambargo uygulayacağını duyurdu. Kararını ‘kanaat özgürlüğü’ olarak ifade eden Arı, “Şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacak” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada YSK’nin İstanbul kararı sonrası İmamoğlu’na destek vererek, “Herşey çok güzel olacak” mesajı paylaşan sanatçıların ‘vandallığa destek olduğunu’ ileri sürdü.

Arı paylaşımında, “Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış; Berkinleri her durumda anıp da Yasinleri, Erenleri asla anmayan, Gezi’de çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş, fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen Kendilerini sanatçı olarak addedip ‘milli ve manevi toplum öncülüğü’ rollerini hiçe sayan ‘şahısların’ bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen ‘kanaat özgürlüğüm’' çerçevesinde ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.





