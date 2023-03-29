AK Partili isim ''iktidar sorumluluklarını yerine getirmedi'' deyip istifa etti

Tunceli Belediyesi’nin AK Partili tek Meclis üyesi olan Alişan Işık 11 ilimizi yerle bir eden ve 50 binden fazla canı yitirdiğimiz depremlerde iktidarın sorumluluklarını yerine getirmediğini ve partisi tarafından yıpratıldığını ifade ederek istifa etti.

Sözcü’nün haberine göre; 2019 seçimlerinde Tunceli Belediye Meclisi’nin tek AK Partili üyesi olarak faaliyet gösteren Alişan Işık istifa etti.

Işık, istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Parti kimliğim üzerinden hem toplumsal hem de kurumsal düzeyde şahsıma yönelik sistematik yıpratma faaliyetleri içerisinde bulunan kimi şahıs ve çevreler bugün gelinen noktada, partinin il ve ilçe yönetimlerinde etkin rol oynamaya, yıllardır partiye karşı faaliyet göstermemiş gibi kabul görmeye başlamışlardır.

Yönetim düzeyinde yaptığım tüm uyarılar ve sarf ettiğim çabaya karşın, bu durumun görmezden gelinmesi benim için kabul edilebilir bir durum değildir.

11 ilimizde milyonlarca insanın hayatını alt üst ederek on binlerce insanın canına mal olan büyük afet sonrası siyasal iktidarın, deprem mağduru bölgelere etkin bir müdahale gerçekleştirmekte eksik kaldığı ve iktidar sorumluluklarını yerine getirmediğini üzülerek belirtmek istiyorum.”

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