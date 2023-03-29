için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili isim ''iktidar sorumluluklarını yerine getirmedi'' deyip istifa etti

AK Partili isim ''iktidar sorumluluklarını yerine getirmedi'' deyip istifa etti

AK Partili isim ''iktidar sorumluluklarını yerine getirmedi'' deyip istifa etti
Güncelleme:

Tunceli Belediyesi’nin AK Partili tek Meclis üyesi olan Alişan Işık 11 ilimizi yerle bir eden ve 50 binden fazla canı yitirdiğimiz depremlerde iktidarın sorumluluklarını yerine getirmediğini ve partisi tarafından yıpratıldığını ifade ederek istifa etti.

Sözcü’nün haberine göre; 2019 seçimlerinde Tunceli Belediye Meclisi’nin tek AK Partili üyesi olarak faaliyet gösteren Alişan Işık istifa etti.

 Işık, istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Parti kimliğim üzerinden hem toplumsal hem de kurumsal düzeyde şahsıma yönelik sistematik yıpratma faaliyetleri içerisinde bulunan kimi şahıs ve çevreler bugün gelinen noktada, partinin il ve ilçe yönetimlerinde etkin rol oynamaya, yıllardır partiye karşı faaliyet göstermemiş gibi kabul görmeye başlamışlardır.

Yönetim düzeyinde yaptığım tüm uyarılar ve sarf ettiğim çabaya karşın, bu durumun görmezden gelinmesi benim için kabul edilebilir bir durum değildir.

11 ilimizde milyonlarca insanın hayatını alt üst ederek on binlerce insanın canına mal olan büyük afet sonrası siyasal iktidarın, deprem mağduru bölgelere etkin bir müdahale gerçekleştirmekte eksik kaldığı ve iktidar sorumluluklarını yerine getirmediğini üzülerek belirtmek istiyorum.”

(Kaynak)

Etiketler istifa iktidar sorumluluk ak parti'den istifa etti asrın felaketi Alişan Işık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Bunlara hödük denir''
Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar
Erdoğan'ın attığı ve tartışma yaratan temel ihaleyi beklememiş
Kabinede sürpriz iddia: O bakan Erdoğan'dan ''affını'' istedi!
Avrupa'nın en uzunu Zigana Tüneli için geri sayım! O mesafe 30 dakika kısalacak
Milli maçta depremzedeler için özel koreografi
Deprem bölgesinde korku dolu gece!
Talibi çok ama satmaya niyeti yok! 61 yıllık yol efsanesine gözü gibi bakıyor
Ankara yeni güne bembeyaz uyandı
Dolar barajı yıktı, yeni rekoru kırdı! Altın da yükselişte