AK Partili isim ''masaya yumruğumu koyarım'' demişti, koyamadı
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ'a bakanlık sözünün ardından Erdoğan’dan “masaya yumruğumu da koyarım” diyerek bakanlık isteyeceğini söyleyen AK Partili Erol Keleş kabine dışı kaldı.
AK Parti listesinden Elazığ Milletvekili seçilen Erol Keleş "Beni bilen bilir ben yeri geldiğinde masaya yumruğumu da koyarım. Yumrukla da kalmam masayı ikiye de bölerim" diyerek seçmenlere bakanlık sözü vermişti. Keleş’in Erdoğan’dan bu talebi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 yıldır bakanlık verilmeyen Elazığ'a bakanlık sözünün ardından gelmişti.
Yeni açıklanan bakan listesinde Elazığlı bir bakanın olmadığı görülürken bir önceki dönem Bingöl Milletvekili olarak görev yapan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.
Kabinenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti’li Keleş, “Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleriyle yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinemiz ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Önceki kabinede görev yapan Bakanlarımıza bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensipleriyle yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinemiz ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.— Prof. Dr. Erol Keleş (@Keleserol2323) June 3, 2023
Önceki kabinede görev yapan Bakanlarımıza bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür ediyorum. #DurmakYokYolaDevam pic.twitter.com/z4UX6sfnyu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol