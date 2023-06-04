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AK Partili isim ''masaya yumruğumu koyarım'' demişti, koyamadı

AK Partili isim ''masaya yumruğumu koyarım'' demişti, koyamadı
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Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ'a bakanlık sözünün ardından Erdoğan’dan “masaya yumruğumu da koyarım” diyerek bakanlık isteyeceğini söyleyen AK Partili Erol Keleş kabine dışı kaldı.

AK Parti listesinden Elazığ Milletvekili seçilen Erol Keleş "Beni bilen bilir ben yeri geldiğinde masaya yumruğumu da koyarım. Yumrukla da kalmam masayı ikiye de bölerim" diyerek seçmenlere bakanlık sözü vermişti. Keleş’in Erdoğan’dan bu talebi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 yıldır bakanlık verilmeyen Elazığ'a bakanlık sözünün ardından gelmişti. 

Yeni açıklanan bakan listesinde Elazığlı bir bakanın olmadığı görülürken bir önceki dönem Bingöl Milletvekili olarak görev yapan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.

Kabinenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti’li Keleş, “Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleriyle yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinemiz ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Önceki kabinede görev yapan Bakanlarımıza bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler Erol Keleş kabine masaya yumruğumu koyarım recep tayyip erdoğan
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