AK Partili isimden İstanbul ve Ankara itirafı: ''Hata yaptık''

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ülke TV ekranlarında Arafta Sorular programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara seçimlerini AK Parti’nin kaybetmesinde AK Parti kadrolarının hataları olduğunu belirten Turan, iş yapmayan yöneticilere hayıflandı.

AK Parti kadrolarında özgüven eksikliği olduğunu kaydeden Turan, parti olarak çok fazla hata yaptıklarını belirtti ve AK Parti teşkilatlarının ruhunda daralma ve yorulma olduğunu söyledi.

AK PARTİ KADROLARINA ELEŞTİRİ

AK Parti kadrolarından bazı kişileri isim vermeden eleştiren Tura parti içerisinde “Herkesin birer Erdoğan olma hayali var. Bu doğru değil. Teşkilatlarımızda görüyorum beni Cumhurbaşkanı atadı diye geliyorlar. Yahu seni Cumhurbaşkanı atadı da beni kim atadı? Öyle sanki bizi üzen taraflar var.

Vatandaşlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kadroların özgüven ve risk alma gibi düşünceleri olduğunu belirten AK Partili Grup Başkanvekili Turan, “Halkta hiç olmayan yorgunluk bizlerde var gibi zaman zaman. Erdoğan’dan halka giden görevlilerde böyle bir özgüven kaybı ve risk almama gibi düşünceleri var” diye eleştiride bulundu.