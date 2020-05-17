AK Partili isimden skandal açıklama: ''Bir mangayı donatacak silahım var''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu ve AK Parti Gençlik Kolları eski genel başkanı İsmail Karaosmanoğlu, bir mangayı donatacak kadar silahı olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Karaosmanoğlu'nun skandal paylaşımında "15 Temmuzdaki hain kalkışmaya kadar hobi amaçlı birkaç çakım vardı sadece. Şimdi, bir mangayı donatacak kadar silah ve mühimmatım var.

Benim gibi de yüzbinler var. Bir daha “başka şekilde” iktidar değiştirmeye niyetlenen olursa deneyeceğimiz çok fantezi var haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.