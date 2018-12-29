AK Partili isimden skandal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şoförlüğünü yapan, sonrasında AKP’den milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı’nın sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf tartışma yarattı. Çamlı kendisi ile dalga geçmek maksadı ile atılan bir fotoğrafı da destek gibi algılayıp yeniden paylaştı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şoförlüğünü de yapan daha sonra AK Parti'den milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından yanlış bir yol fotoğrafı paylaştı. Çamlı, Hindistan'da çekilen bir fotoğrafı Türkiye'de çekilmiş gibi paylaştı.

Çamlı, iki ayrı görseli kolajlayarak “Eski Türkiye ile AKPARTi dönemi Karadeniz yolları farkı! Ey gidi, nereden nereye....” diye yazdı.

Çamlı, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında "Yeliz" adıyla açtığı sahte Periscope hesabında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) canlı yayın yapmıştı.

FOTOĞRAF HİNDİSTAN'DAN

Çamlı’nın paylaştığı ve Karadeniz yolunun eski halini göstermek istediği fotoğraf Karadeniz’de değil. Hindistan’da Himaçhal Pradeş’te bulunan Kinnaur district bölgesinden.

Bölgenin yollarının engebeli ve zorlu olduğu biliniyor. Yolla ilgili çekilen onlarca video, fotoğraf da internette mevcut.

Eski Türkiye ile AKPARTi dönemi Karadeniz yolları farkı❗

Ey gidi, nereden nereye.... pic.twitter.com/DiIPWNEcSQ — Ahmet Hamdi ÇAMLI (@ahmethamdicamli) 28 Aralık 2018

Çamlı bir twitter kullanıcısının yine Hindistan'da çekildiği bariz fotoğrafları attığı twitini de destek olarak algılayıp alıntıladı.