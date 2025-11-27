  1. Anasayfa
  4. AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar!

AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar

Güncelleme:

DEM Partili Sırrı SakıkTerörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından oluşturulan AK Partili, MHP'li ve DEM Partili birer milletvekilinden oluşan heyetin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeye dair tutanakların açıklanmayacağını duyurdu.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin üyelerinin oylarıyla İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmış ve AK Partili Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in yer aldığı komisyon heyeti önceki gün sessiz sedasız İmralı'ya giderek bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Görüşmeyle ilgili açıklamayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü duyurarak ilan etmiş ve görüşmede 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına dair açıklamalarla Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik soruların detaylı şekilde ele alındığını belirtmişti.

 

Tüm Türkiye İmralı'ya giden milletvekilleri ile bebek katili Öcalan arasındaki görüşmenin ayrıntılarını merak ederken DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DEM Partili Sakık, bebek katili terörist başı Öcalan için "sayın" ifadesini kullanırken "Komisyon İmralı’da Sayın Öcalan’la görüştü ancak tutanakların açıklanmayacağı söyleniyor. Oysa ilk günden beri hem biz hem Parlamento hem Sayın Öcalan hem de Türkiye halkları bu sürecin şeffaf ilerlemesini talep ediyor. Barış, kapalı kapılar ardında değil; açık, dürüst ve halkın gözü önünde büyür. Tutanakların gizlenmesi kuşkuyu artırır, açıklanması ise güveni güçlendirir. Halkın yararı ve barışın geleceği için görüşme tutanaklarının açıklanması gerekir." ifadelerini kullandı. 

İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuşİmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuşGüncel
Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktıBebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktıGüncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Olumlu sonuçlar doğdu"

TBMM Başkanı, görüşmenin toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel süreçlerin olumlu şekilde ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

DEM Partili Koçyiğit: "Gayet iyi, olumlu ve pozitif"

 İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada ziyaretin gayet iyi olumlu ve pozitif geçtiğini belirterek "Ziyarete ilişkin, heyet olarak Komisyona bir aktarım yapacağız, komisyonu ilk elden bilgilendireceğiz" demişti.

Öte yandan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da yarın ( 26 Kasım Çarşamba ) yeniden toplanması bekleniyor.

 

