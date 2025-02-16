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AK Partili milletvekilinden skandal sözler: ''Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın''

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Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik üst üste yaşanan şiddet olaylarının ardı arkası kesilmezken, AK Partili Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam skandal bir açıklamaya imzasını attı.

Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmezken, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam skandal ifadelere imzasını attı.

AK Partili vekil Gökhan Sarıçam'ın 10 Şubat'ta Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde yaptığı skandal açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Sarıçam konuşmasında, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım; vatandaşa 'gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda bir hukukçu olan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Gökhan Sarıçam’ın skandal açıklamaları büyük tepki çekti.

Sarıçam konuşmasında şunları söyledi:

"Biz altyapı olarak yapacağımızı, yaptık. Biz doktor, hemşire değiliz. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım. Vatandaşa gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar diyerek kışkırtırım. Bunu da açık açık söyleyeyim. İki tarafta dikkat etsin."

Hekim Birliği'nden sert tepki: Özür bekliyoruz

AK Partili Sarıçam'ın skandal ifadeleri sonrasında bir açıklama yapan Hekim Birliği sosyal medyadan yaptığı açıklama şunları ifade etti:

"Hekim Birliği olarak, AK Parti 28. Dönem Kırklareli Milletvekili, hukukçu ve iş insanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Gökhan Sarıçam’ın, Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız.

Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren, hatta bununla da yetinmeyip halka 'Gidip gırtlaklarına yapışın' diye çağrıda bulunan bir milletvekili, bu millete hizmet edemez.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Gökhan Sarıçam’ı, hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve sözlerini geri almaya davet ediyoruz!"

Etiketler gökhan sarıçam milletvekili ak parti skandal sağlık çalışanları
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