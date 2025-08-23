  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili milletvekilinin komando bereli terörsüz Türkiye ziyareti tepki çekti

AK Partili milletvekilinin komando bereli terörsüz Türkiye ziyareti tepki çekti

Güncelleme:

AK Parti milletvekili Mehmet Ali Çelebi, iktidarın "terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni süreçle ilgili konuşmasında komando beresi taktı. Çelebi’nin görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

İzmir'de AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 'Terörsüz Türkiye' konusunun konuşulduğu buluşmaya; AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ve meclis üyeleri katıldı. Konuşma yapan Çelebi, 'Terörsüz Türkiye'nin devletin kadife eldiveni olduğunu ifade ederek, "'Terörsüz Türkiye', devletin kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi değildir, öz güvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan nifak tohumlarını, o hançeri çıkarmanın yoludur. 'Terörsüz Türkiye' asla bir acziyet ifadesi değildir. Bu mücadelede en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir. Bu zafer Mehmetçiğe aittir" dedi.

'KAZANAN TÜRKİYE OLACAK'

Konuşması sırasında başına mavi bere takan Çelebi, "'Mavi bere düşmez yere' der Mehmetçik. Berenin sağa yatık olması dinimize göre sağa yatırılmamızı ifade eder. Arkasındaki ipler kefenimizin iplerini temsil eder. Cumhurbaşkanımızın, 'Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır' ifadeleri çok önemlidir. Bu süreç şeffaf, açık yürütülecektir ve kazanan Türkiye olacaktır" açıklamalarında bulundu.

'MİNNETLE YAD EDİYORUM'

Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da "Kıymetli şehit ailelerimiz, en değerli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Bizler de her daim yanınızda olmayı, derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeyi en önemli görevimiz olarak saydığımızı bilmenizi isterim. Bu buluşma vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm şehit ailelerimize sabırlar diliyorum" diye konuştu.(DHA)

DHA

text-ad
Etiketler ak parti terörsüz Türkiye komando beresi mehmet ali çelebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp var Yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp var Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi TOKİ 30 ilde yüzlerce konut ve işyerini açık artırmayla satacak TOKİ 30 ilde yüzlerce konut ve işyerini açık artırmayla satacak İstanbul'da define için mezarları altüst eden şüphelinin ifadesi şoke etti! İstanbul'da define için mezarları altüst eden şüphelinin ifadesi şoke etti! Ters kelepçe ile tehdit etmişti... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi Ters kelepçe ile tehdit etmişti... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! 2 bin yaşındaki parmağı yüzüklü gizemli bronz kol parçası ilgi odağı oldu 2 bin yaşındaki parmağı yüzüklü gizemli bronz kol parçası ilgi odağı oldu Gündüz hasat, gece elde av tüfeğiyle nöbet... Her şey Türkiye'nin özel lezzeti için Gündüz hasat, gece elde av tüfeğiyle nöbet... Her şey Türkiye'nin özel lezzeti için Arzum Onan'ın ünlü iş insanıyla sessiz sedasız evlendiği iddia edildi Arzum Onan'ın ünlü iş insanıyla sessiz sedasız evlendiği iddia edildi
Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında tartışma yaratan ifadeler Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında tartışma yaratan ifadeler Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi! Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi! Milyonlarca memur ve emekli zammı için beklediği ilk toplantı bitti Milyonlarca memur ve emekli zammı için beklediği ilk toplantı bitti Rapçi Çakal'ı UFO benzeri platformun üzerindeyken vuran şüphelinin savunması ortaya çıktı Rapçi Çakal'ı UFO benzeri platformun üzerindeyken vuran şüphelinin savunması ortaya çıktı Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü; CHP'ye demediğini bırakmadı! Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü; CHP'ye demediğini bırakmadı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ali Koç'tan özür diledi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ali Koç'tan özür diledi Eli ''nacak''lı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!'' Eli ''nacak''lı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!'' Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti! Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti!