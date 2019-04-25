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  4. 25 Nisan 2019 08:12

AK Partili Miroğlu'na canlı yayında ortamı geren PKK sorusu

AK Partili eski milletvekili Orhan Miroğlu'na canlı yayında yöneltilen "PKK terör örgütü değildir diyen siz değil miydiniz" sorusu üzerine ortalık karıştı.

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Habertürk televizyonundaki bir tartışma programında karşı karşıya gelen hukukçu Feyza Altun ile AKP 26. dönem Milletvekili Orhan Miroğlu arasındaki 'PKK' atışması Türkiye'nin en çok konuşulanlarından oldu.

Feyza Altun, Miroğlu’nun 2016 yılındaki sözlerini hatırlatarak “PKK terör örgütü değildir.” diyen siz değil misiniz, 3 yılda ne değişti?” deyince tansiyonun bir anda yükseldiği programda taraflar güçlükle sakinleşti.

“Sizin neslinizi kayıp nesil olarak görüyorum” diyen Miroğlu’na Altun şöyle cevap verdi: “Bizim neslimiz sizin gibi siyasetçilerden sıkıldı. İşinize gelince şehadet siyaseti, işinize gelince ‘PKK terör örgütü değil’. Neyi savunduğunuzu anlamadığımız, hangi noktada durduğunuzu seçemediğiniz, siyasi bir omurganız olmadığı için sordum”
 
 

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