AK Partili Ömer Çelik'ten Miçotakis'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alan sözlerini kınadıklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, CNN International kanalında katıldığı programda, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Miçotakis'e tepki geldi. Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin 'yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak' peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür." ifadelerini kullandı.