  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili Ömer Çelik'ten Miçotakis'e sert tepki

AK Partili Ömer Çelik'ten Miçotakis'e sert tepki

AK Partili Ömer Çelik'ten Miçotakis'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alan sözlerini kınadıklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, CNN International kanalında katıldığı programda, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Miçotakis'e tepki geldi. Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin 'yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak' peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür." ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti miçotakis yunanistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin dev otoyolu çamurun içerisinde yok oldu
İçimiz kan ağlıyor! Edirne Bulgar AVM'si oldu
Anne-oğulun bu fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı
0 km ve 2. elde fiyatlar uçunca...
Okulların açılacağı tarih belli oldu
Tuğba Ekinci'den bikini şov! Peş peşe paylaştı
Araç sahiplerine kötü haber: Zam geliyor!
Demet Özdemir yeni dizisinde de yine çok cesur
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
CHP'den ''çılgın'' seçim vaadi: ''Hepsini balyozlarla kıracağız!''