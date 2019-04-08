AK Partili Şamil Tayyar'dan ''yandaş medya'' fırçası

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar İstanbul seçimleri için 'darbe, tuzak, işgal, proje gibi ifadeler kullanan AK Parti 'ye yakın medyaya isyan etti. Tayyar, paylaşımında, " Bu gibi ifadelerle demokrasi kavramının içini boşaltmak, bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesinin ardından AK Parti 'ye yakın medyada sıkça dillendirilen, 'darbe, proje, işgal gibi ifadelere tepki gösterdi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

Oy sayımına itiraz, Anayasal haktır. Eyvallah. Seçim sandığı için darbe, tuzak, işgal, proje gibi ifadelerle demokrasi kavramının içini boşaltmak, bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hatayı millette değil kendimizde aramalıyız.