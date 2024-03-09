AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi

Yerel seçim çalışmaları için İstanbul'da sahaya inen AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Sezen Aksu'nun 'İkinci Bahar' şarkısını seslendirdi.

AK Parti'nin İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Eyüpsultan'da partisinin yerel seçimler için düzenlediği etkinliğe katıldı. Soylu, etkinlikte emekliler ve kadınlarla buluşarak emekliler ve kadınlar için İkinci Bahar Kıraathanesi'ni açtı.

Soylu bu sırada Sezen Aksu'nun 'İkinci Bahar' şarkısını da seslendirdi.

Hatırlanacağı gibi AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Number1FM ve Number1Türk ortak yayınında Kadir Çetin’in konuğu olmuştu. Programda Kurum, Mağusa Limanı söylemişti.

Murat Kurum'un ardından aynı programa katılan AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ise aday olduğu ile ait olan İzmir’in Kavakları’nı söyleyerek sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Murat Kurum ve Hamza Dağ’ın ardından seçime sayılı günler kala türkü söyleyen bir diğer siyasi isim ise CHP’nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı ve adayı avukat Ümit Uysal olmuştu. Ümit Uysal dün gerçekleştirilen Komşu Buluşmaları’nda Mağusa Limanı’nı seslendiren siyasilere katılmış ve Uysal’ın yorumu alkış toplamıştı.