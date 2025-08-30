AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade

  1. Anasayfa
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası dönem tartışılmaya devam ederken, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu da tartışmalara dahil olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi işaret ederse onu desteklerim" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı aday olamaması durumunda hem yeni Cumhurbaşkanı adayı hem de AK Parti Genel Başkanlığı için yeni isimler tartışılmaya başlanırken tartışmalara eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahil oldu.

Soylu, YouTube'da yayın yapan Adem Metan'a konuk oldu.

Gazeteci Adem Metan'ın sorularını yanıtlayan Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi işaret ederse onu desteklerim" dedi.

Soylu, "Sayın Erdoğan sonrası dönem konuşuluyor" sorusuna, "Tayyip Erdoğan neyi işaret ederse onu desteklerim" yanıtını verdi. Soylu, “bir siyasi partinin en büyük imtihanı kendisiyledir. Ben bundan sonra siyaset yapmayacağım ama hayatım boyunca sizi destekleyeceğim" dedi.

 

 

