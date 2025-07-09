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AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak PKK/YPG iddiası: ''Tuhaf şeyler oluyor''

AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak PKK/YPG iddiası: ''Tuhaf şeyler oluyor''
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AK Partili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK silah bırakmaya hazırlanırken dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tayyar, ''PKK’nın bazı ağır silahları ve kimi kadroları YPG’ye transfer ediliyor. Eğer, PKK, YPG kisvesiyle Suriye’de devletleşecekse, Türkiye için tehdit olmaya devam edecektir'' dedi.

AK Partili eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, X hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Tayyar, Suriye'de geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmesine tepki gösterdi. 

Görüşmede ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da yer almıştı. 

AK Partili Tayyar, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"Tuhaf şeyler oluyor, izaha muhtaç, bilenlerin anlatması gereken.

Terör örgütü PKK tüm bileşenleriyle tasfiye olacaktı, oysa YPG, Suriye’de ‘Kuzey Irak’ benzeri ‘özerk’ statüye kavuşturulmak isteniyor sanki.

ABD, YPG’ye sözde DEAŞ’la mücadele kılıfı altında 130 milyon dolar yeni kaynak hazırlıyor.

ABD ve Fransa özel temsilcilerinin gözetiminde Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG lideri Mazlum Abdi’yle bugün bir araya geliyor, gündem, YPG’nin yeni statüsü.

Şara/Abdi arasında daha önce imzalanmış mutabakat metni hiç uygulanmıyor, YPG mevcut idari ve askeri sınırlarını koruyor.

Şam yönetimi, petrol ve doğal gaz gelirlerini YPG’yle paylaşmaya devam ediyor.

PKK’nın bazı ağır silahları ve kimi kadroları YPG’ye transfer ediliyor.

Eğer, PKK, YPG kisvesiyle Suriye’de devletleşecekse, Türkiye için tehdit olmaya devam edecektir.

Ve İsrail, ABD ile birlikte 4 ülkenin (Türkiye, İran, Irak, Suriye) ortasına yerleşir.

Muhtemeldir, ilk aşamada İran, sonrası Türkiye’yi bölmeye, Ortadoğu’nun yeni haritasını çizmeye çalışırken, ihtiyaç duyacakları kara gücünü buradan temin edeceklerdir.

Türkiye, bu tehlikeli oyuna asla izin vermemelidir.

Gördüğüm kadarıyla devlet içinde bu projeye destek verenler ağırlıkta ve güçlüler.

Çok yazık."

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Etiketler ak parti şamil tayyar ypg PKK terör örgütü
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