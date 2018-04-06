AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ünal, Kılıçdaroğlu'na Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere verdiği tepkiye, 'Ben gerillayı oynamak istiyorum” diyerek terör seviciliğini ifşa eden sanatçı benzerlerine sahip çıkan Kılıçdaroğlu acaba bu ülkenin meşru seçilmiş cumhurbaşkanıyla birlikte sanatçıların terörle savaşan Mehmetçiği ziyaret etmesinden neden rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz' şeklinde yanıt verdi



AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal’ın sözlerinden satır başları:

Özellikle sanatçılarımıza yönelik ifadeler son derece çirkin ifadelerdi. Kılıçdaroğlu son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır.

“Ben gerilla annesini oynamak istiyorum” diyerek terör seviciliğini ifşa eden sanatçı benzerlerine sahip çıkan Kılıçdaroğlu acaba bu ülkenin meşru seçilmiş cumhurbaşkanıyla birlikte sanatçıların terörle savaşan Mehmetçiği ziyaret etmesinden neden rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz.

Terörle mücadeleyi eğer siz siyasi iradenin başarısı olarak göremeyecekseniz bunu neyle açıklayacaksınız. Fırat Kalkanı’nı, Zeytin Dalı’nı Devletin kendi başına yaptığı bir şey olarak görecekseniz bunu nereye koyacaksınız. Zeytin Dalı da, Fırat Kalkanı da bu milletin yetkilendirdiği siyasi iradenin başarısıdır.

'KILIÇDAROĞLU'NUN HİSTERİ KRİZLERİNDEN USANDIK'

Kimse bize hakaret etme kimse bizimle ilgili tekrar tekrar yalan ve iftiraları kamuyu önünde parmağını sallayarak söyleme hakkına sahip değildir. Müsaade etsinler insanın da bir sabrı var. Sabır taşı olsa çatlar. Ülkenin gündemini yalan iftira tehditle esir alıyor ve bunu hak olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir hak yok.

Bizler de artık CHP’nin yalanlarına cevap vermekten dava açmaktan Kılıçdaroğlu’nun histeri krizlerinden bıkmış usanmış durumdayız. Atatürk’ün partisi böyle bir siyaseti hak etmiyor. CHP’lilere sesleniyorum lütfen bu duruma el koysunlar.

SORU & CEVAP

MUHALEFETİN İTTİFAK İHTİMALİ

Ne olduğuna dair bir şeyler söylemediler. Ama CHP ve HDP arasında geçmişten gelen bir fikri düşünsel iş birliği var. Her ikisi de ruh ikizi gibi davranmakta.

Aynı terör örgütüne sempati duymaları açısından da aralarında ciddi bir ortaklık söz konusu. HDP’nin şu anda hapiste olan eş başkanı ile görüşmelerini de yaptılar bu görüşmenin siyasi bir görüşme olduğunu da deklare ettiler. Kendilerinin anlattığı bir ittifak üzerinden biz de değerlendirmelerimizi yapacağız.