AK Partili vekil, doların 1 gecede 18 TL'ye çıktığını unutunca...

AK Partili Milletvekili İbrahim Aydemir Meclis'te düzenlediği toplantısında Gezi Parkı eylemlerinin dolar kurunu, faizi ve enflasyonu etkilediğini belirterek “Bu ihanet değil midir?” dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gezi Parkı gösterileri döneminde doların 1.70 TL’den 2.40 TL’ye yükselişini “ihanet” olarak yorumladı. 25 Haziran 2018’de Parlamenter sisteme geçişin ilk gününde 4,64 olan dolar kuru 28 Nisan 2022 itibariyle 14,83 TL'den işlem görüyor.

Aydemir şöyle konuştu:

“Neydi bu gezi olaylar arkadaşlar? Vatana tasarruftu. Başlarken vatan kavramıyla başladı şimdi devam ediyor. Bu milletin birliğine dirliğine yönelmeydi. Hep beraber yaşadık 2013 yılında. Ve neye mâl olduğunu sonra faturasını gördük.

Bu millettin 200 milyar dolarına mâl oldular bunlar. 3-5 ağacı bahane edip ülkenin altını üstüne getirmeye çalıştılar. Dirayetli bir lider olmasaydı ne olurdu, nereye varırdı? Bunların yaptığı pazarlıkları hatırlayın. Üçüncü köprü yapılmasın, havalimanı yapılmasın, alt geçitler olmasın…

Yahu arkadaşlar bu vatana yüreğinde küçük bir sevgi duyan, yapılan yatırımların önüne geçer mi ya? Böyle bir talepte bulunur mu ya? Bunların vatan diye bir endişelerinin olmadığı aşikar değil mi arkadaşlar.

Bakın o gün döviz kurları, dolar 1.70 iken onların bu eylemiyle 2.40’a çıkmadı mı arkadaşlar? Faizler yüzde 4’lere kadar inmişken onların bu eylemiyle beraber yüzde 9’lara 10’lara birden çıkmadı mı arkadaşlar? Enflasyon yüzde 6’lara kadar düşmüşken bunlar ile beraber yüzde 10’lara doğru yürümedi mi arkadaşlar.

Bunlar yeterli ihanet değil midir? Neyin hesabı yapılıyor ya? Allah aşkınıza ya. Biraz vicdan. Biraz bu milletten yana olmak arkadaşlar. Ne oluyoruz, her şey siyaset değil. Sırf siyasi ikbal uğruna, sırf siyasi getiri uğruna hakikatleri ters düz etmenin kime ne faydası var?”

PARLAMENTER SİSTEMDEN BUGÜNE DOLAR VE ENFLASYON

24 Haziran 2018’de Parlamenter sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında 10 Ağustos 2018’de “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, o zaman faizle dolarla şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” açıklaması yapmıştı.

25 Haziran 2018’de Parlamenter sisteme geçişin ilk gününde 4,64 olan dolar kuru 27 Nisan 2022 itibariyle 14,83 TL. Haziran 2018’de yüzde 15,39 seviyesinde olan yıllık enflasyon ise Mart 2022 itibari ile yüzde 65,1 seviyesinde.