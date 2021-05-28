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AK Partili vekilden ''Sedat Peker'e koruma kararı'' belgelerine ilişkin açıklama

AK Partili vekilden ''Sedat Peker'e koruma kararı'' belgelerine ilişkin açıklama

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Sedat Peker'e koruma kararı belgelerine ilişkin "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma kararı belgelerine ilişkin "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. " ifadelerini kullandı.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve 'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir.

Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir.

Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur."

Etiketler belge ak parti koruma kararı sedat peker
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