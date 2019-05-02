AK Partili Yavuz'dan yeni açıklama: ''Bu bir seçim yolsuzluğudur''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir şeyler oldu doğru ama bu sandık başında oldu. İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Biz ne diyoruz sandık başı iş ve işlemleri konusunda çok ağır kusur ve kasıtlar var. Sandık başkanı atamasıyla bunun başladığını söyledik. İlçe Seçim Kurulu başkanı bankalara yazı yazıyor. Her birinizden kişi alabilirim görevlendirebilim diyor. Böyle bir madde var mı, yok. İlçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir? Buna kanunsuzluk demeyeceğiz de neye diyeceğiz? Sandık başkanlarının tarafsız olmadıklarını ortaya koyan tek belge bu değil. İhraç edilenler çokçe var listelerde. İş Bankası'ndan bolca alınmış. CHP'nin hissesi var değil mi. Siyasi parti üyeleri sandık başkanı olarak görev yapmış.

"YSK KARARLARINI YOK SAYMA VAR"

Baştan beri bize siz neredeydiniz sandık kurulları oluşturulurken diye söylüyorlar. Birileri suç işlemiş. YSK kararlarını tamamen yok sayma var burada. Baştan beri ne söylediysek hepsi bir bir çıkıyor. Biz belgeye dayalı olarak söyledik.

Bütün belge ve bilgi sandığın başında bir şeylerin döndüğünü, seçim öncesi ve sonrasında seçim kurullarına kadar sirayet eden usulsüzlüklerin olduğunu gösteriyor. Bu iş şaibeli kalsın varsın birileri de böyle kalsın diye düşünüyorsa daha fazla da diyebileceğimiz bir şey yok. YSK da nihai karar merciidir. En kamu vicdanını rahatlatan en kanuna uygun bir kararın ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

"TAMAMEN KANUNUN DIŞINA ÇIKILDI"

CHP'nin sözcüleri maddi gerçeği yakalamaya dönük değil olan yanlışın üzerini örtmeye dönük beyanlarda bulunmaktadır. Biz belge ve bilgiye dayanarak ortaya koyduk. Sayım döküm cetvelleri boş. Biz diyoruz ki kanunun tamamen dışına çıkıldı. İş kılıfına uydurulmaya çalışıldı. Yasa koyucunun yerine geçilerek kendi başına kanun koyar gibi davrandı. Bundan daha büyük bir kanunsuzluk olabilir mi?"

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Sandaklırda usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmalar hakkındaki soruyu yanıtlayan Yavuz şunları kaydetti: "Şaşırmadık. Biz de ekip kurarak nasıl suç duyurusunda bulunur çalışıyoruz. Bu sehven yapılmış bir hata da değildir. Madem münferit bir hadise değildir müşterek çalışma var diyoruz, burada kasten yapılmış bir şey var diyoruz. Organize iş var diyoruz. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak görevimizdir. Hatta ilgili mercilerin bulunması görevidir."

"YENİDEN SEÇİM OLURSA AYNI ADAYLAR YARIŞIR"

"Adaylar değişir mi" sorusuna yanıt veren Yavuz, "Yeniden seçim olursa adaylar aynı olacak" diye konuştu.

Yavuz, AK Parti'nin Pursaklar Belediye Başkanı'nın istifa etmesiyle ilgili soruya "Meclis üyeleri arasından bir seçim yapılacaktır" yanıtı verdi.

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