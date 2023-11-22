AK Parti'nin belediye başkan adayları belli oluyor! Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarının aralık ayı ortalarına doğru belli olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan bir gazetecinin yerel seçimlere ilişkin sorduğu soruya şu yanıtı verdi:

"Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz. Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı. Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar.

Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz. Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız."

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'i uluslararası hukuka uymaya ve yaptıklarının hesabını vermeye zorlamalıyız. Mesela Birleşmiş Milletler zeminindeki ablukayı da kırmalıyız. Ablukayı kırmak, bir ya da iki ülkenin değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinin atacağı adımlar, oluşturacağı stratejilerle mümkün olacaktır

İslam dünyasının işgale sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, ''Gazze'nin düşmesi demek, İslam dünyasının birlik ve beraberliğinin de derin yara alması anlamına gelir. İsrail’in Gazze’de ve diğer Filistin şehirlerinde uyguladığı devlet ve işgalci terörü insanlık suçudur, soykırımdır. Buna sessiz ve tepkisiz kalınamaz.Umudumuz diridir. Umarım bu yaşadığımız sancılar, yıllardır bölgemizde arzu edilen barışın ve onu sağlayacak Filistin devletinin doğum sancılarıdır. İslam dünyası Riyad'da sergilediği kararlılığın arkasında durmak, kararları uygulamak için birlik, beraberlik ruhuyla hareket etmeli, tek yumruk olmalıdır. Gazzeli hastaların ülkemize getirilmesinin devamını istiyoruz. En kısa zamanda Mısır seyahati düzenleyebilirim. Mısır’da ağırlıklı gündemimiz bu olacak'' dedi.

"TÜRK LİRASI'NIN DEĞER KAYBETTİĞİ SÜREÇ SONA GELMİŞTİR"

Ekonomiye dair mesajlar veren Erdoğan, "Dezenflasyon programımız çok büyük ihtimalle TL'de reel bir değerlemeye sebep olabilir, Türk Lirası'nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Önümüzdeki dönemde sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız, halen de kazanıyoruz. Bu güven fon akışını tetikleyecek Küresel sermayeyi ülkemize çekmek için, kazan kazan ilkesiyle hareket etmeye de Türkiye'ye yakışır şekilde insani duruş sergilemeye de devam edeceğiz" dedi.

"ADIMIZDAN ÇOK SÖZ ETTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse merak etmesin, biz savunma sanayi alanında da diğer alanlarda da adımızdan daha çok söz ettireceğiz. Yeni adımlarımız da yoldadır" ifadelerini kullandı.