AK Parti'nin ekonomideki hedefi 2053'e ertelendi

AK Parti iktidarının 2024-2028 dönemini kapsayan 12’nci Kalkınma Planı dün TBMM'de görüşülüp kabul edilirken iktidarın 2023 hedefi olan Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına girmesi, 2053’e kaldı.

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Planın TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde, Planın Cumhurbaşkanlığına geri verilmesine ilişkin 29 önerge verildi. Önergelerden 8'i geri çekildi, görüşülen diğer önergeler ise kabul edilmedi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

ANA HEDEF 2053'E ERTELENDİ

Planda, Türkiye’nin 2053’te ilk 10 ekonomi arasına gireceği belirtilirken, yine 2053’te Türkiye’nin insanı gelişmişlik endeksinde de ilk 20 ülke arasında yer alacağı savunuldu.

12. KALKINMA PLANI İÇERİĞİ NEDİR?

Ekonomik gelişme ve istikrar için bir yol haritası niteliğinde olan plan, "İstikrarlı Büyüme, Güçlü Ekonomi", "Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim", "Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum", "Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre" ve "Adaleti Esas Alan Demokratik İyi Yönetişim" olmak üzere beş ana ekseni içermektedir.

Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planı ile ilgili detaylar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda geçtiğimiz gün kabul edilmesinin ardından merak edildi. 12. Kalkınma Planı Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 12. Kalkınma Planı, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını destekleyecek stratejik bir öneme sahiptir. Plan, ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan stratejik alanlarda yol gösterici olacak ve Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, planın uygulanmasıyla birlikte Türkiye'nin global rekabetçiliğinin artırılması ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.