AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı iptal edildi

Türkiye'de de görülen koronavirüsün ardından AK Parti tedbir olarak 3-4-5 Nisan'da yapmayı planladığı Kızılcahamam Kampı'nı iptal etti.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 4 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Hastalıktan etkilenen kişi sayısı ise 100 bini geçti. Virüs 10 Mart itibarıyla Türkiye'de bir kişide görüldü.

AK PARTİ'DEN VİRÜS ÖNLEMİ

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından AK Parti'nin her yıl yaptığı Kızılcahamam Kampı'da etkilendi. Buna göre 3-4-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Kızılcahamam Çalışma Kampı iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlık Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık görülen insan sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Türkiye, komşuları İran, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak'ta görülen vakaların ardından tedbirlerini artırdı ve bazı sınır kapılarını kapattı. Hastalığın görüldüğü günden bu yana kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de 01.00'de kameralar karşısına geçerek canlı yayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Mahremiyet için hastanın adını ve görüldüğü ili açıklamadı.