AK Parti'nin oyları MHP'ye kayıyor !

AK Parti’de, yeni partilerin kuruluşları yakınlaştıkça ‘oy dağılımına’ etkileri değerlendiriliyor.



AK Parti’de, yeni partilerin kuruluşları yakınlaştıkça Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na partiden geçiş olup olmayacağı, iki yeni partinin nereden oy alabileceğine ilişkin olasılıklar da daha sık değerlendiriliyor. Parti kulislerinde, Babacan’ın daha çok Millet İttifakı’ndan oy alacağı, Davutoğlu’nun ise AK Parti’nin radikallerini çekebileceği kaydediliyor. AK Parti’nin oyunun ise giderek MHP’ye daha çok kaydığı, bugün seçim olsa aradaki milletvekili farkının azalacağı konuşuluyor. AK Parti kulislerinde, aralık ayında kurulması beklenen siyasi partilerin siyasete etkileriyle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

MHP DAHA ETKİN

AK Parti’den sınırlı geçiş: Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ekipleri, partilerine AK Parti’den çok sayıda geçiş olacağı, istifaların yaşanacağı yönünde açıklamalar yapsa da parti tabanından geçiş sınırlı olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalifi olanlar zaten partiden ayrıldı. Bunlar daha çok İYİ Parti’ye gitti. Ama anketlere bakıldığında İYİ Parti’de bir erime gözleniyor. MHP’nin oyları ise artıyor. İYİ Parti seçmeni MHP’ye gitmez, ama nereye gittiği de belirsiz. Babacan, daha çok Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden oy alır, daha çok da İYİ Parti’den seçmen kayması olur. Davutoğlu ise AK Parti’nin radikallerini, kendini “İslamcı” olarak tanımlayan kesimlerini kendine çekebilir.

MHP’ye geçiş var: 23 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin kaybettiği seçmenin ağırlıklı olarak MHP’ye gittiği gözlemlenmişti. Anketlere göre MHP’nin oyu artıyor. AK Parti seçmenin, MHP’ye kaymaya devam ettiği, hatta bu kaymada artış olduğu söyleniyor. AK Parti yönetimine, teşkilatlarına, belediye başkanlarına kızanlar MHP’ye gidiyor. Bahçeli, AK Parti seçmenini mıknatıs gibi çekerek Cumhur İttifakı’nda kalmasını sağlıyor, karşı ittifaka geçmesini engelliyor. Şu an bir seçim olsa Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı yine 300-350 arasında olur. Ancak çıkaracağı 300 milletvekilinin iki parti arasındaki dağılımı 200’e 100 mü olur, yoksa 150-150 mi olur, kestirmek oldukça zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdilik bu durumdan rahatsız değil. Çünkü AK Parti’den gitse de seçmen MHP’ye kaydığı için Cumhur İttifakı’na kalıyor, karşı ittifaka gitmiyor. Erdoğan, bu nedenle Cumhur İttifakı’na sahip çıkıyor. İlerleyen süreçte İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin de Cumhur İttifakı’na dahil olması için bazı çalışmalar yapılabilir.

- Bahçeli istemezse olmaz: Böyle bir ortamda seçim istemek intihar olur. Devlet Bahçeli istemediği sürece erken seçim olmaz. Bahçeli’nin seçim isteyeceği bir durum yok. Çünkü az milletvekiliyle büyük işler yapıyor. MHP’li milletvekilleri, AK Parti’li milletvekillerinden daha etkili bir durumda.