AK Parti'ye bir tepki de HÜDA Par'dan: ''Gittiğiniz yol çıkmaz sokak!''

Yeniden Refah Partisi ve BBP’nin ardından Cumhur İttifakı’nın bir diğer bileşeni HÜDAPAR’dan da AK Parti'ye zam eleştirisi geldi. HÜDAPAR GİK Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, iktidara seslenerek, “Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır” dedi.

Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı’na katılarak TBMM’ye 4 milletvekili ile giren HÜDAPAR’dan AK Parti’ye zam eleştirisi geldi. “AK Parti ile sadece seçim ittifakı yaptık” diyen HÜDAPAR GİK Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, “Emekliden, dar ve sabit gelirliden al tefecilere dağıt. Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır” ifadelerini kullandı. HÜDA-PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Twitter hesabı üzerinden benzin, motorin ve doğal gaza yapılan ÖTV zamlarını eleştirdi. Tanrıkulu ayrıca örtülü IMF programının uygulandığını belirterek faiz ve borçlanmaya son verilmesi çağrısında bulundu. Tanrıkulu, şunları yazdı: “Seçim öncesi; Dolar 19, Euro 21, Faiz %8.5, Benzin 22. Seçim sonrası; Faiz %15, Dolar 26, Euro 29, Benzin 35 oldu. Emekliden, dar ve sabit gelirliden al tefecilere dağıt. Fakirin ekmeğini al faiz lobisine ver... Zam yağmuru ile mi enflasyon düşecek! Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır. Kemer sıkma politikasını açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğiniz dar ve sabit gelirlilere mi uygulayacaksınız! Örtülü IMF yol haritasını uygulamakla sahili selamete ulaşamazsınız. Gelir dağılımındaki makası açmakla bir yere varamazsınız. Faize ve borçlanmaya son verin. AK Parti ile sadece seçim ittifakı yaptık. ‘Hükümetin doğru söylem ve politikalarına destek vereceğimizi, yanlış söylem ve politikalarının karşısında olacağımızı’ bir seçim manifestosu olarak açıklamıştık. Dolayısıyla hükümetin yanlışlarını eleştirmemiz seçmene verdiğimiz sözümüzdür.”