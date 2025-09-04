AK Parti'ye göre terörsüz Türkiye komisyonuna halkın desteği çok büyük

Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de kurulan ve adı DEM Parti'nin talebiyle terörsüz Türkiye yerine Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak belirlenen komisyona vatandaşların desteğinin büyük olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Şanlıurfa'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuştu. Acar, yaklaşık bir aydır söz konusu buluşmaları farklı şehirlerde gerçekleştirdiklerini söyledi. "Terörsüz Türkiye" sürecini en önemli faaliyet olarak gördüklerini vurgulayan Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde süreci tüm teşkilat olarak vatandaşa en iyi şekilde anlatmaya gayret ettiklerini söyledi.

Komisyonun kurulmasıyla sürecin siyasal olarak konuşulmaya başlandığını aktaran Acar, "Tüm siyasi partiler burada komisyonda tüm tartışmalarını yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz de buradan aldığımız geri bildirimlerle sokaktaki vatandaşımızın bize bu konuyla alakalı yaklaşımlarını, desteklerini ve aynı zamanda soru işaretlerini giderebilmek için gayret ediyoruz. Komisyon iyi bir destek oranına sahip, Türkiye genelinde de bölgede de komisyonun vatandaşın büyük bir desteğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi sorumluluk açısından bizim daha farklı bir yerde durmamızı sağlıyor. O nedenle hem vatandaşlarımızın diğer gündelik hayatları içerisindeki tüm sorunları, dertleri, talepleri, beklentileri doğru şekilde anlamaya çalışıyoruz. Ekonomiyle alakalı bir süreç yaşadık. Bir program var, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şehrimizde yapılacak hükümet organizasyonları, projeleri varsa bunları anlatmaya çalışıyoruz, notlarımızı alıyoruz. Bu notlar çerçevesinde Cumhurbaşkanımıza gidip sağlıklı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. En kıymetli olan, vatandaşlarımızla her daim temas halindeyiz, tüm sorunların farkındayız, gündemimize hakimiz. Vatandaşlarımızdan bu değerli destekleri dolayısıyla hem terörsüz Türkiye hem de bizim iktidarımızın, bakış açımızın, vizyonumuzun ve Cumhurbaşkanı'mıza olan güvenlerini muhafaza etmeleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İHA