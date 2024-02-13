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Akif Kemal Akay CHP’den istifa etti!

Akif Kemal Akay CHP’den istifa etti!
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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yeniden CHP'den aday gösterilmemesi üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, adayların açıklanması sonrasında partide istifalar arka arkaya geliyor. Seyhan'dan Oya Tekin'in aday gösterilmesinden sonra mevcut Belediye Başkanı Akif Kemal Akay istifa etti.

"İSTENDİĞİN YERE ERİNME, İSTENMEDİĞİN YERE GÖRÜNME!"

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Akay, "Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Seyhan’a ve Adana’ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. 'İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme!'" ifadelerini kullandı.

Etiketler Akif Kemal Akay CHP
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