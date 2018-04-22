Advertisement Advertisement
SON DAKİKA
YSK AÇIKLADI: İŞTE SEÇİME GİREBİLECEK SİYASİ PARTİLER
Yılın ilk sıcak uyarısı haberi ! 10 derece artacak
Yılın ilk sıcak uyarısı haberi ! 10 derece artacak
İçişleri Bakanlığı telefonlara bu mesajı attı
İçişleri Bakanlığı telefonlara bu mesajı attı
Ünlü giyim devinde kriz ! Mağazalar bir bir kapanıyor
Ünlü giyim devinde kriz ! Mağazalar bir bir kapanıyor
Android telefona bu kodu girerseniz...
Android telefona bu kodu girerseniz...
YSK Başkanı'ndan flaş İYİ Parti açıklaması
YSK Başkanı'ndan flaş İYİ Parti açıklaması
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı ! Yaralılar var
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı ! Yaralılar var
Avrupa'da terör alarmı ! Tarihi ada boşaltıldı
Avrupa'da terör alarmı ! Tarihi ada boşaltıldı
TOKİ'den faiz indirimi ! 24 Nisan'da başlıyor
TOKİ'den faiz indirimi ! 24 Nisan'da başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 22 Nisan 2018 17:08

Akın: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili arasında yer alan Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasından yana tavır aldık'' dedi.

Akın: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır
A+ A-

Balıkesir Milletvekili Ahmet AKIN, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve  parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi adına, CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Akın’ın açıklaması şu şekilde;

“Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi adına bedel ödemiş ve her zaman bedel ödemeye hazır bir partidir.  Baskın seçim yaparak İYİ Parti’nin seçimlere girmesini engellemeye çalışan tek adam rejimine karşı da her türlü bedeli ödemeye razıyız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla; siyasi iktidar tarafından rayından çıkan demokrasimizi rayına oturtmak ve çoğulcu demokrasi anlayışını yeniden hakim kılmak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda demokrasiden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasından yana tavır aldık.  24 Haziran’a giderken tek adam rejiminin tuzaklı yollarında Kuvayı Milliye ruhuyla adımlarımızı atacağız.”

iyi parti , milletvekili , ahmet akın , chp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM