Akşener belediye başkanları ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 6'lı masada olmayacaklarını açıklaması sonrası bugün genel merkez ek binasında partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener'i, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik açıklamalarının ardından istifa ettiği genel başkan yardımcılığı görevine dün tekrar dönen Cihan Paçacı karşıladı. Basın mensuplarının sorularına "Teşekkür ederim" karşılığını veren Akşener, açıklama yapmadan içeri girdi.

PAÇACI: O İMZA ANLAYIŞ BİRLİĞİYDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Paçacı, Akşener'in 6'lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine, "O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. Uzun bir süredir kazanması yüksek bir aday üzerinde ısrarcıydı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, 'Türkiye'nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel başkanımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti 6'lı masada. Şimdi bu özveriyi gösterdi. Niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiğine inandığı için gösterdi. Biz de o noktadayız, 'Bu seçim kazanılmalı' diyoruz ama mesela 6'lı masada 'Her siyasi partinin bir kamuoyu araştırma şirketi ismini vererek yapılacak değerlendirmede en fazla oyu çıkacak adayın arkasında duralım' fikri de yine kişisel değil kendimize yönelik değil kazanmaya yönelik. Önemli olan kazanmaktır, kazanılmasını temin etmektir. Bütün hassasiyetimiz budur" dedi.

Paçacı, Akşener'in pazartesi günü yapılacak 6'lı masa toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verirken, aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak, yanlış olur" diye konuştu.

İYİ PARTİ'Lİ ÇÖMEZ: BİZ MASADAYIZ, KALKAN 5 KİŞİ VAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkanları ile yaptığı toplantının ardından milletvekilleri, genel başkan başdanışmanları ve divan üyeleri ile bir araya geldi. Toplantı devam ederken, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çömez, Akşener'in aday belirlemek için anket yapmayı teklif ettiğini söyleyerek, "Hem Sayın Kılıçdaroğlu'na olan yakınlığı, sevgisi, saygısı ve güveni çerçevesinde hem de Türkiye'nin istikbaline ve Türkiye'nin geleceğine dönük hassasiyeti çerçevesinde genel başkan bir tavır ortaya koydu ve dedi ki 'Güvenimizde bir sorun yok; ama bizim bu tek adam rejiminden ve Türkiye'nin yaşadığı bu ağır travmadan kurtulmamız için mutlaka kazanacak bir adayla yola çıkmamız lazım. Bunun için bir anket yapalım. Bizim elimizde anketler var. Ancak bu anketlere güvenmiyorsanız beraber bir anket yaptıralım. Görelim anket hakikaten bunu teyit ediyorsa hep beraber bunun arkasında duralım'. Buna itiraz edildi. Ardından 5 genel başkanın imzasıyla bu sürecin devam ettirilmesi şeklinde kendisine bir ifadede bulunuldu. Tabii bu, şu demek; 'Biz 5'imiz yola devam ederiz, masadan kalkın' şeklinde bir tavır ortaya çıktı. Dolayısıyla burada masadan ayrılma söz konusu değil. Biz masadayız; fakat masadan kalkan 5 kişi var" dedi.

'BU, SAYIN AKŞENER'E DİRSEK GÖSTERMEKTİR'

Çömez, masada dayatma yapıldığını savunarak, "'5 imzayla biz yola devam edeceğiz. Siz eğer devam etmiyorsanız kalkabilirsiniz'. Bu, bir anlamda Sayın Akşener'e dirsek göstermektir masadan. Buna rağmen ben bütün partili arkadaşlarımız gibi bu sürecin mutlaka ve mutlaka sağduyuyla çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye çözümsüz değildir. Türkiye'de çok deneyimli siyaset insanları vardır. Sayın Akşener bunların başında gelmektedir. Bu süreç çok sağlıklı bir şekilde yönetilecek ve mutlaka ve mutlaka rasyonel, gerçekçi, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak bir siyasi çözüm bulacaktır" diye konuştu.

Çömez, Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soru üzerine "Ben son kararın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bugünkü görüşmelerden sonra bu sorunuza cevap verebilirim" dedi.

Akşener'in adaylığına ilişkin soruya üzerine ise Çömez, "Bunların hepsi önümüzdeki günlerde kamuoyunun duyacağı şeyler, henüz bunlar partide konuşulmadı. Şu anda bizim bütün gündemimiz, bütün hassasiyetimiz ve bütün tavrımız, Türkiye'deki bu tek adam rejiminden Türkiye'yi kurtarmak, seçilebilecek güçlü bir adayla seçime gitmek" diye konuştu.

'SİYASİ BİR SAMİMİYET'

Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik çağrısına ilişkin tartışmalarla ilgili Çömez, "Bu bir siyasi nezaketsizlik değil aslında bu bir siyasi samimiyet. 6'lı masada Sayın Akşener, bu görüşünü zaten açıkça ifade etti ve dedi ki 'Ben partim adına bu iki seçilebilecek belediye başkanını öneriyorum'. Dolayısıyla bu önerisini 6'lı masanın dışında yapmış olması da bu samimiyeti ortaya koyuyor ve kamuoyunun önünde bu çağrısını yineledi. 2 belediye başkanı her ne kadar CHP'li bir rozet taşısalar da hepimizin belediye başkanları. Parti içerisinde hepimiz genel başkanın görüşünün etrafında kenetlendik. Önümüzde çok alternatif var. Pek çok çözüm var. Türkiye çözümsüz değildir. Bugün iktidar dar bir alana sıkışmıştır. Marjinal bir alana sıkışmıştır. Şu anda toplumun geniş bir kesimi Türkiye'de değişim istemektedir" dedi.