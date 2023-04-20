Akşener: Cenge gitmiyoruz, alt tarafı bir seçime gidiyoruz

İYİ Parti Lideri Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Beypazarı ilçesinde hayata geçirdiği projelerin anlatıldığı, Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bunlar yalanın ve iftiranın dibine vurdular. Biz cenge gitmiyoruz, savaşa gitmiyoruz, alt tarafı bir seçime gidiyoruz. O seçimde sizler oy kullanacaksınız. Eğer bu ucube sistemin, tek adam sisteminin devam etmesini istiyorsanız var olana evet diyeceksiniz; ama bu sistemin değişmesini, kayırmanın ortadan kalkmasını, iftiraların havada uçuşmasını istemiyorsanız millet ittifakına oy vereceksiniz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 'Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

"ALT TARAFI BİR SEÇİME GİDİYORUZ"

Burada konuşan Akşener, seçim ortamını savaş ortamına benzeterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir seçime gidiyoruz, sanırsınız cenge gidiyoruz. Terörle mücadelede yer almış bir kişi olarak söylüyorum ki teröristlerle en sert şekilde mücadele edildi; ama kimse terörist diyerek suçlanmadı. Bugün bakıyorum da, davul zurna ile terörist karşılanıyor. İmralı'da yatan adamın kardeşine 'Bizim Mehmet' deniyor, akraba olmuşlar. Çadır mahkemeleri kurulup orada teröristler rahatsız olmasın diye Türk bayrağı ile Atatürk'ün resmi çıkarılıyor. Bunlar olurken bu abiler terörist olmuyor da terörle mücadele etmiş ben terörist oluyorum. Allah'tan korkun. Bunlar yalanın ve iftiranın dibine vurdular. Bu kadar insanın günahını almak nedir? Biz cenge gitmiyoruz, savaşa gitmiyoruz, alt tarafı bir seçime gidiyoruz. O seçimde sizler oy kullanacaksınız. Eğer bu ucube sistemin, tek adam sisteminin devam etmesini istiyorsanız var olana evet diyeceksiniz; ama bu sistemin değişmesini, kayırmanın ortadan kalkmasını, iftiraların havada uçuşmasını istemiyorsanız millet ittifakına oy vereceksiniz, bu ucube sistemi değiştireceksiniz."

Akşener, iktidarı ve politikalarını da eleştirerek, vatandaşlardan oy istedi. Mevcut iktidarın ülkeyi bir yere getirmesinin mümkün olmadığını savunan Akşener, "Eğer genç çocuklarınızın iş bulmasını, mülakatın, kayırmanın kalkmasını, yargının bağımsız olmasını, 100 bin öğretmenin seçimden hemen sonra atanmasını istiyorsanız, KPSS mağdurlarının haklarının iade edilmesini istiyorsanız 14 Mayıs'ta gidip Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz ve 13’üncü cumhurbaşkanımız olacak." dedi.

YAVAŞ: AYNISI 14 MAYIS'TAKİ SEÇİMLER İÇİN YAPILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediye başkanı adayı olduğu dönemlerde kendisine iftiralar atıldığını belirterek, "'Beypazarı ufak yer, orayı idare eder; ama Ankara'yı idare edemez' sözleriyle karşılaştık. Baktılar ki Ankaralı hemşerilerimiz bunları dinlemiyor, bir sürü uçuk kaçık şeylerle iftiralara başladılar. 'İşçileri işten çıkaracak, sosyal yardımları kesecek, su sayaçlarını PKK'lılar okuyacak, faturaları DHKP-C'liler götürecek' dediler. Bu iftiraları atmalarının sebebi, Ankara halkının parasının çöp projelerle toprağa gömülmesinin açığa çıkmasından korktular. Ankara'da soygun düzeni ortadan kalkıp şeffaf bir yönetim geçecekti, bunu istemediler. Şimdi aynısı 14 Mayıs’taki seçimler için yapılıyor." dedi.