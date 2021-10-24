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Akşener: Emin adımlarla iktidara yürüyoruz, şimdi onlar düşünsün

Akşener: Emin adımlarla iktidara yürüyoruz, şimdi onlar düşünsün

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 4. kuruluş yılı programında açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Mavi gözlü bozkurtumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi var. 

 Başbuğmuz Alparslan Türkeş'in herkesi kucaklayan turan hayali var. 

Rahmetli Demirel'in, Özal'ın kalkınmış büyük Türkiye vizyonu var. 

Cumhuriyet'in ve hürriyetin adaletle yükselişi var. 

Memleketin dört bir yanında millet bizi çağırıyor. Biz de çok çalışarak cevap veriyoruz, vereceğiz. 

 Emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Artık biz hazırız, şimdi onlar düşünsün. 

İstanbul Sözleşmesi'ni amasız, fakatsız hayata geçireceğiz. Kadınlar artık sahipsiz kalmayacak. 

Etiketler akşener meral akşener açıklama
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