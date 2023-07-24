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Akşener ile Yavaş arasında sürpriz görüşme

Akşener ile Yavaş arasında sürpriz görüşme
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İYİ Parti Genel Merkezi'nde sürpriz görüşme! Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Parti genel merkezinde bir araya gelen ikilinin görüşme detayıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler akşener mansur yavaş görüşme
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