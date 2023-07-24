Akşener ile Yavaş arasında sürpriz görüşme
İYİ Parti Genel Merkezi'nde sürpriz görüşme! Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Parti genel merkezinde bir araya gelen ikilinin görüşme detayıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol