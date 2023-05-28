Akşener, saat 22.00'da açıklama yapacak
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 22.00'da açıklama yapacak.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, saat 22.00’da İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.
Son resmi verilere göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 52.10'unu alırken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,90 oldu.
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