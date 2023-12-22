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Akşener ''savaşa varım'' demişti... Hepsi görevden alındı

Akşener ''savaşa varım'' demişti... Hepsi görevden alındı
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını duyurdu.

Peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de görevden almalar da devam ediyor.

İYİ Parti'de son 2 ayda üst üste gelen istifalar, partinin 31 Mart'taki yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklamasının ardından giderek hızlandı. İYİ Parti'de Ankara ve İstanbul çalışmaları yürütüldüğü sırada Ankara'daki 25 ilçe başkanından 21'inin, Mansur Yavaş'ın desteklenmesi gerektiği yönündeki görüşlerini genel merkeze ilettikleri söylenmişti.Akşener ve Yavaş arasındaki 'korkak' polemiğinin ardından bu süreç tekrar gündeme geldi. Akşener'in hem bu konuşmasını hem de Uşak ziyaretinde Ankara ve İstanbul'da da kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurduğunu hatırlatan İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan dün istifa etti. Arslan, istifa mesajında partinin seçimlere müstakil girme kararına rağmen Ankara özelinde bir işbirliği için çaba gösterdiğini belirtirken "Yavaş, bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir" diyerek Mansur Yavaş'a da sahip çıktı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu da 9 Ekim'de istifa etmişti.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını duyurdu. Yener, kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını bildirdi.


Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.

Etiketler çankaya ankara iyi parti görevden alma meral akşener
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