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Akşener'den Babacan'a kritik ziyaret

Akşener'den Babacan'a kritik ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın toplanacağı 26 Ocak tarihi öncesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ziyaret gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti.

Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde bugün Ali Babacan ile bir araya geldi.

26 Ocak’taki Altılı Masa toplantısından önce liderler turuna, geçen hafta başlayan Akşener; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı.

 Liderler, 10. buluşmalarını ise 5 Ocak 2023’te Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapmıştı. Yaklaşık 10 saat süren 10. liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada, “Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metni’ni, 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız” denilmişti.

Etiketler akşener ziyaret
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