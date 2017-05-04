Akşener'den Baykal'a büyük tepki

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, kendisinin ’Başkan’ adayı olup olmayacağı ve CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal’ın ’Başkan’ adayına ilişkin yaptığı açıklamalarına ilişkin, "Meşruiyet tartışmalarının bitmediği, hukuk sürecinin devam ettiği bir dönemde bu sonucu kabul edip, meşrulaştırma tavrını çok yadırgadım. Bir siyasetçinin başka bir siyasetçiler hakkında makam, görev tanzimini siyasi nezaket açısından uygun bulamam. Siyasi nezaketsizlik olarak görürüm" dedi.



MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunduktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ziyarete ilişkin Akşener, "Kendilerini ziyaret etme talebinde biz bulunduk. Ziyafetimizin nedeni bir nezaket ziyaretiydi. Hayır kampanyası esnasında kişisel bir teşekkür borcum da var. ’Hayır’ kampanyası sırasında sayın genel başkanın talimatı ile program yapmaya gittiğimiz şehirlerdeki il, ilçelerde, Saadet Partisi’nin il başkanlarının partilerini temsil ederek bulundukları programlar yaptık. O nedenle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Akşener, "Aynı zamanda Demokrat Partisi Genel Başkanı’nın da benzer bir talimatı nedeniyle bir teşekkür borcum var. Yarın da saat 15.00’te onları ziyaret edeceğim" dedi.

Akşener, "Saadet Partisi’nin dengeli tutumu ’Hayır’ kampanyası yapan insanlar üzerinde de çok farklı bir etkisi oldu" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Akşener’e ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Geçmişte iktidarda olduğumuz dönemde zaman zaman bir araya geldiğimiz de oldu. Kendisini tanımaktan o zaman da memnuniyet duymuştum. Hadiseler karşısında tavrını net ortaya koyan hakkı adaleti gözeten milli bir yaklaşımı var. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Siyasette tavır çok önemli. Ülkemizin huzura barışa ihtiyacı var. Bu da insanların aklı selim yaklaşması ile ancak temin edilebilir" diye konuştu.



"Ziyaret, 2019’un ön hazırlığı olarak değerlendirilebilir mi?" sorusuna Akşener şu yanıtı verdi: "Yok, hayır öyle görmeyin. Çok zor koşullarda ’Hayır’ kampanyası yaptık. 2019’u bugünden konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Referandum sonuçları netleşmeden bu meşruiyet tartışmaları son bulmadan 2019 tartışmasını doğru bulmuyorum" dedi.

DENİZ BAYKAL’IN AÇIKLALAMALARI

Kendisinin 'Başkan’ adayı olup olmayacağı ve CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal’ın ’Başkan’ adayına ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Akşener şöyle konuştu: "Yüzde 49’luk diye bir kavramı şu an itibariyle mahkeme sonuçlanmadan yüzde 49’u kabul etmiyorum. Mühürsüz oylar konusu tam anlamıyla çözülmeden bu blokun kaç olduğunu telaffuz etmiyorum. Sayın Baykal son derece tecrübeli duayen kabul ettiğimiz aynı zamanda hukukçu siyasetçidir. Meşruiyet tartışmalarının bitmediği, hukuk sürecinin devam ettiği bir dönemde bu sonucu kabul edip, meşrulaştırma tavrını çok yadırgadım. Bir siyasetçinin başka bir siyasetçiler hakkında makam, görev tanzimini siyasi nezaket açısından uygun bulamam. Siyasi nezaketsizlik olarak görürüm. Çok ilginç günlermiş, sayın Abdullah Gül’ü sayın Baykal üzerinden bir açıklama yapma yöneltildiği ve zorlandığını düşünüyorum."

Yeni parti kuracağı iddiaları ve Abdullatif Şener’in kurucu üye olacağı tartışmalarına ilişkin Şener şu ifadeleri kullandı: "Çok mert bir kadınımdır. Sayın Şener ile herhangi bir görüşme yapmadım. Kendisi de benimle herhangi bir görüşme yapmadı. İsimlerin ortaya atılması kişileri de rencide eden bir şey.