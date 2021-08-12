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  4. Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi

Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla yaptığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı. Esnafın, "Bu ülkede rahat yaşamak istiyorsan, yabancı olacaksın" sözleri dikkat çekti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ziyaret ettiği bir esnaf ile yaptığı sohbeti paylaştı. 

 Esnaf, "Bu ülkede rahat yaşamak istiyorsan, yabancı olacaksın. Suriyeli olacaksın. Afgan, İngiliz olacaksın. Yoksa bu ülkede kendi vatandaşın köle” düşüncesini savundu. Akşener ise bu konuşmayı “Memleketimizin bel kemiği olan esnafımızı zor zamanlarında görmezden gelen, İnsanlarımızı kendi ülkesinde yabancı hissettiren iktidarın, iş bilmezliğini yüzlerine vurmaya devam edeceğim” notuyla paylaştı.

Etiketler meral akşener yabancı esnaf suriyeli afgan Türkiye tepki iyi parti
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