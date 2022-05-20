Akşener'den SADAT açıklaması: '''SADAT'ın kamp fotoğraflarını gördüm!''

SADAT kamplarından fotoğraflar gördüğünü belirten İYİ Parti lideri Meral Akşener “Kemal Bey’in ortaya koyduğu endişe, bizzat kapısına gidişini ciddiye almak lazım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta kapısına dayandığı SADAT’la ilgili konuştu.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Akşener, SADAT’ın Tokat ve Konya’daki kamplarından fotoğraflar gördüğünü, bunu deşifre ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Akşener, “İnsanların eğitildiği kamp görüntüleriydi. Savcıya söyledim. Şimdi Kemal Bey ‘Elimde bilgiler var’ (diyor), ciddiye alınması gereken bir durum bu. Dikkatle takip ediyorum” dedi. “Bir deşifreydi yaptığım, devletin kayıtlarına girecek şekilde” diyen Akşener, şunları söyledi:

“Daha sonra Kılıçdaroğlu’nun SADAT’a gidişi var. Kendisine gelen bilgiler var. Kemal Bey’le görüşmediğim için bilmiyorum o bilgi nedir, ne değildir. Ama bana gösterilen, fotoğraflardı. Fotoğrafları paylaştığınız zaman hangi kurumdan çıktığı belli olacağı için…

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